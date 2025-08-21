В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы: что известно

В Киеве в четверг, 21 августа, во время воздушной тревоги раздались взрывы. В столичном регионе было зафиксировано присутствие вражеского дрона.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Сил ВСУ. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Киев и Обуховский район – угроза ударного БпЛА", – предупредили в пресс-службе.

Впоследствии, в столице было слышно несколько взрывов из-за работы сил противовоздушной обороны. Эту информацию подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Голосеевском районе столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", – призвал Кличко.

Что предшествовало

Напомним, вечером в среду, 20 августа, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и имитаторов. Позже стало известно о взлете вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, также противник применил для ударов по Украине ракеты "Кинжал" и "Калибр". Известно о попаданиях в западных областях.

Как сообщал OBOZ.UA, силы обороны в ночь на 21 августа обезвредили 577 из 614 вражеских воздушных целей, в том числе ударные дроны, аэробаллистические и крылатые ракеты. В то же время в результате действий агрессора произошли попадания на нескольких локациях.

