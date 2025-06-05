В сеть попало видео 'бунта' мобилизованных в Киеве: в ТЦК и ВСУ объяснили, что случилось. Видео

В распределительном центре Киева произошел конфликт между военными и мобилизованными. Последние разговаривали с представителями ТЦК на повышенных тонах, а затем пытались забаррикадироваться в помещении.

Видео дня

Сейчас ситуация уже решена, а граждане направлены в учебные центры. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Так, в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой можно увидеть, что между военными и мужчинами продолжается разговор, во время которого последние общались на повышенных тонах с применением нецензурной лексики.

Впоследствии мобилизованные пытались забаррикадироваться внутри помещения, а во время этого звучали призывы "вооружаться" деревянными палками, а в следующем кадре видно, что внутрь зашли полицейские.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Со своей стороны, в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП прокомментировали опубликованную в соцсетях видеозапись.

"В сети распространяется видео и информация с ситуацией на сборном пункте города Киева. Для предотвращения распространения искаженной информации сообщаем, что во время подготовки команд к отправке граждан, призванных по мобилизации, в учебные центры начались беспорядки. Для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка и предотвращения эскалации конфликтов, которые могли обернуться произволом. В дальнейшем граждане, призванные по мобилизации, были направлены в учебные центры в соответствии с распределением команд, – добавили в пресс-службе.

В комментарии украинским СМИ начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Саранцев также подтвердил конфликт на сборном пункте города Киева.

По его словам, поскольку не всегда есть возможность быстро доставить мобилизованных в учебные центры, призванные мужчины определенное время находятся в замкнутом пространстве на военном объекте, ограничены в своих действиях. Среди мобилизованных есть люди с низкой мотивацией, которые и подстрекают других к подобным беспорядкам.

Саранцев заверил, что произошедшая ситуация тщательно изучается и военные принимают меры для предотвращения подобных конфликтов в дальнейшем.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вишневом Киевской области мужчина распылил газ раздражающего действия в лицо военнослужащему Территориального центра комплектования. Происшествие произошло в четверг, 29 мая, во время проверки военно-учетных документов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!