В Киеве во время подготовки к отопительному сезону ликвидировали 2,2 тысячи повреждений на теплосетях

В Киеве во время проведения гидравлических испытаний теплосетей коммунальщики ликвидировали более 2,2 тысяч повреждений. Из них 250 были устранены на трубопроводах больших диаметров.

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Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА. Кроме того, котельные в городе были подготовлены к работе даже при отсутствии электроэнергии.

Так, по его словам, подготовка к отопительному сезону в столице сейчас находится на завершающей стадии. В процессе проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях города коммунальщики ликвидировали более 2,2 тысяч повреждений, которые могли бы произойти зимой. Из них 250 устранены на трубопроводах больших диаметров – пол метра и больше.

Пантелеев напомнил, что в результате российских атак минувшей зимой было серьезно повреждено около 63% оборудования, необходимого для нормального и стабильного прохождения осенне-зимнего периода.

"Все основные работы уже выполнены, на отдельных объектах – на завершающей стадии, ведь мы не прекращаем работу, пока позволяет погода. Заменяем аварийные участки сетей, производим восстановительные работы на крупных энергетических объектах и т.д. Позаботились также, чтобы даже при отсутствии электроэнергии работали котельные. Из 157 котельных 100 имеют возможность оперативного подключения к генераторам", – уточнил чиновник.

Он добавил, что у Киева также есть мобильные котельные, которые могут оперативно поддерживать тепло в таких заведениях, как больницы, роддомы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам не будут повышать тариф на отопление, по крайней мере, до окончания будущего отопительного сезона. В частности, "Нафтогаз" и дальше будет продавать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной стоимости 7,4 грн за кубический метр.

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