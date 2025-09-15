В Киеве в результате столкновения с учебным авто Lexus перевернулся на крышу: есть пострадавший. Фото

В Шевченковском районе Киева произошло ДТП с участием учебного автомобиля Кіа и Lexus. В результате столкновения последнее авто перевернулось на крышу, есть пострадавший.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

ДТП с опрокидыванием произошло в Шевченковском районе в понедельник, 15 сентября. Предварительно было установлено, что водитель автомобиля Lexus, двигаясь по проезжей части по улице Даниила Щербаковского, столкнулся с учебным авто Кіа, которое в это время осуществляло перестроение в другую полосу движения.

"В результате ДТП Lexus перевернулся на крышу, пострадавшего водителя медики госпитализировали. Пассажиры учебного авто – инструктор и ученик – не пострадали", – уточнили в пресс-службе.

На месте работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка, которая установит механизм и обстоятельства ДТП.

Ситуация с аварийностью

В Белой Церкви Киевской области произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате столкновения одна из машин въехала в дерево – пассажирка авто вылетела на дорогу из салона автомобиля через лобовое стекло.

Как сообщал OBOZ.UA, жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 7 сентября в Дарницком районе столицы, возле Института химии. В результате столкновения Audi с Nissan два человека погибли на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!