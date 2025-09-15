На Киевщине легковушка в результате ДТП протаранила дерево: пассажирку выбросило на дорогу через лобовое стекло. Фото

В Белой Церкви Киевской области произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате столкновения одна из машин въехала в дерево – пассажирка авто вылетела на дорогу из салона авто через лобовое стекло.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

Как рассказали правоохранители, в воскресенье, 14 сентября, около 23:25 в городе Белая Церковь на бульваре Александрийском произошла авария с участием двух автомобилей.

"Предварительно известно, что 38-летний водитель Toyota, двигаясь в направлении села Фурсы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Peugeot, которым управляла 31-летняя женщина. В результате удара автомобиль Toyota в дальнейшем столкнулся с деревом, его 18-летнюю пассажирку выбросило на дорогу через лобовое стекло автомобиля", – уточнили в пресс-службе.

Пострадавшую девушку госпитализировали в медицинское учреждение с многочисленными телесными повреждениями. По факту ДТП с пострадавшей (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

Ситуация с аварийностью

