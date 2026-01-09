В Киеве в результате обстрела РФ без воды и тепла осталась часть потребителей: что известно

В Киеве в результате российской комбинированной атаки в пятницу, 9 января, часть потребителей осталась без холодного водоснабжения и тепла. Восстановить коммунальные услуги планируют в течение дня.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации. Враг продолжает атаковать критическую инфраструктуру.

Что известно

"Только что завершилось заседание комиссии ТЭБ и ЧС. За этот момент имеем следующую информацию. Поставки холодного водоснабжения планируется восстановить в течение дня. Начато восстановление теплоснабжения в районе объектов, получающих тепло от "Еврореконструкции", – рассказал Ковтунов.

Глава РГА добавил, что все коммунальные службы и поставщики услуг работают в непрерывном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность района.

Что предшествовало

Поздно вечером 8 января Российская Федерация начала массированную атаку Киева и Киевской области. В ночь на 9 января появилась информация, что в столице есть погибшие и пострадавшие, последствия вражеских ударов фиксируются в нескольких районах города.

К сожалению, в результате террористической атаки РФ в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он вместе с бригадой врачей приехал на место удара "Шахедом" в Дарницком районе.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью россияне атаковали ракетами и дронами Киевскую область. В Броварском районе сотрудники ГСЧС после вражеского удара спасли целую семью.

