В Киеве в лесополосе нашли не детонированную боевую часть 'Шахеда'. Фото и видео

В Дарницком районе Киева в лесополосе обнаружили не детонированную боевую часть российского ударного БпЛА. Чтобы изъять опасную находку на место вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

По словам правоохранителей, они обнаружили опасную находку в лесополосе Дарницкого района на въезде в Киев.

"Боевая часть вражеского беспилотника "Герань-2" не сдетонировала и имела механические повреждения, поэтому специалисты взрывотехнической службы с соблюдением мер безопасности перевели боеприпас в безопасное состояние и изъяли для дальнейшего уничтожения", – уточнили в пресс-службе.

Shahed-136, или "Герань-2" (так его называют в армии РФ), – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киева после очередной террористической атаки РФ на крыше ресторана McDonald's обнаружили часть ракеты "Искандер". Страна-террорист РФ часто их использует для того, чтобы атаковать в Украине гражданские объекты.

