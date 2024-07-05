В Киеве утвердили порядок создания муралов: известны подробности

В Киеве утвердили порядок нанесения муралов на постройках и сооружениях. Решение Киевсовета предусматривает прозрачный механизм художественного оформления городской среды, вопрос которого будет рассматривать специальная комиссия.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета. За это проголосовали 79 депутатов.

"В Киеве утвердили порядок нанесения муралов на зданиях и сооружениях, предусматривающий прозрачный механизм художественного оформления городской среды в форме нанесения монументальных росписей (муралов)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что документ определяет механизмы нанесения муралов в Киеве, их содержание, хранение и демонтаж. А также процедуру рассмотрения вопросов и принятия решений по их созданию в городском пространстве.

Для рассмотрения инициатив будет создан консультативно-совещательный орган – Комиссия по согласованию эскизов и локаций размещения монументальных росписей (муралов) в Киеве. Он будет состоять из 11 человек, и в состав войдут 5 представителей от городских властей и 6 независимых экспертов.

"При рассмотрении инициатив Комиссия будет учитывать различные аспекты, в частности цель и концепцию, актуальность и социальное влияние, обоснование выбора локации и наличие согласования с местной общиной, а также гармоничную интеграцию в урбанистический контекст. Добавим, порядком предусмотрено, что в городе не допускается создание муралов на фасадах объектов культурного наследия и муралов, содержащих информацию или контент, запрещенный законодательством Украины, а также рекламу", – резюмировали в Киевсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева появился самый большой мурал, посвященный генералу Валерию Залужному в Украине. На его создание ушло всего 13 часов.

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