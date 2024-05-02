В Киеве создали самый большой мурал, посвященный Валерию Залужному. Фото и видео

В Святошинском районе Киева появился крупнейший мурал, посвященный украинскому генералу Валерию Залужному в Украине. На его создание ушло всего 13 часов.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила одна из руководителей проекта Евгения Фуллен. Увидеть работу художника можно на улице Котельникова, 51.

"Мы это сделали! Наш первый и далеко не последний рекорд! Горжусь тем, что мы делаем и горжусь теми, с кем мы все делаем! В Киеве создали самый большой мурал Валерия Залужного в Украине! Главный художник мурала – Евгений Кучер (Самый Кучерявый). Валерий Залужный – для меня лично символ несокрушимости украинского духа! Вопреки сверхсложным временам и войне – он вдохновляет и мотивирует своим характером и верой в Украину!", – написала Фуллен.

Фуллен отметила, что художник создал эту работу через 13 часов.

Валерий Залужный – генерал, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Герой Украины (2024).

Напомним, в Подольском районе Киева появился новый мурал, посвященный погибшему защитнику Украины Александру "Моряку" Задорожному. Жизнь военного оборвалась на Харьковщине 14 марта 2024 во время выполнения боевого задания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Буче Киевской области американские художники создали мурал на месте военных преступлений российских оккупантов. Он стал напоминанием о трагических событиях и одновременно символом несокрушимости общества.

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