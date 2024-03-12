В Киеве утренние пробки усложнили движение на дорогах: где "тянутся" машины. Карта

В Киеве во вторник, 12 марта, на дорогах города утром образовались пробки, которые оказали существенное влияние на скорость движения авто. В частности, проблемы есть на всех основных проспектах города.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Почти сплошная пробка образовалась на участке от проспекта Романа Шухевича до станции метро "Шулявская". Сильно тянется движение авто на участке от проспекта Академика Глушкова (от въезда в город) и до ВДНХ, а также от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская" (тянется транспорт и на параллельной улице – Васильковской). Также проблемы есть на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко) и до съезда с Дарницкого моста (ДТП).

Есть небольшие трудности для транспорта на нескольких участках Большой Окружной, есть традиционная тягучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и до Александровской слободки), тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач).

Как всегда тяжело двигаются машины на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и в сторону Подола). Пробка есть на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и до станции метро "Зверинецкая".

Пробка есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская" и на участке дороги от КПИ и до Галицкой площади), а также на участке от проспекта Леся Курбаса и до Индустриального путепровода, а также на улице Борщаговской – в сторону центра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области на трассе Киев-Одесса автомобиль Mazda на скорости въехал в бетонный блок. В результате ДТП водитель легковушки и ее пассажирка погибли на месте, а еще одну женщину госпитализировали.

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