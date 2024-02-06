В Киеве в укрытиях двух многоэтажек тестируют систему оповещения об авариях: известны подробности. Фото

В Оболонском районе Киева в двух жилых домах с укрытиями установили специальную систему. Она будет извещать об авариях и подтоплениях в инженерных сетях.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Оборудование поможет оперативно реагировать на аварийные ситуации.

"Мы инспектируем отремонтированное укрытие, расположенное в подвале жилого дома и рассчитанное на 100 человек. В прошлом году здесь выполнили капитальный ремонт, и целесообразно было оснастить защитное сооружение системой реагирования на подтопление", – сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Отмечается, что при утечке воды датчики немедленно передают сигнал на диспетчерскую систему, которая автоматически посылает сообщения ответственному персоналу. И уже обслуживающая организация оперативно устраняет причину заливания. Сейчас такие системы тестируются, разрабатываются решения для разных домов с учетом подключения к системе диспетчеризации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжаются работы на путепроводе, который строится на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Как отметил мэр Виталий Кличко, новая транспортная развязка существенно разгрузит движение на Оболони.

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