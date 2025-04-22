В Киеве суд отправил Владимира Прокопива под круглосуточный домашний арест: все подробности

Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву. Его отправили под круглосуточный домашний арест до 20 июня.

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Об этом сообщил телеканал "Киев24". Ранее он был отстранен от исполнения обязанностей.

Так, во вторник, 22 апреля, в Голосеевском райсуде Киева состоялось заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву. Ранее ему объявили о подозрении якобы в организации схемы переправки уклонистов в Европу под видом перевозки в Украину гуманитарных грузов.

Во время заседания прокуратура требовала взять чиновника под круглосуточный домашний арест на два месяца с ношением электронного браслета. В то же время адвокаты Прокопива заявили, что эта мера пресечения несоразмерна. Обвинение против должностного лица защитники называли безосновательными, а самое уголовное дело – политической расправой над одним из лидеров оппозиционной партии "Европейская солидарность".

Рассмотрев все доводы, суд избрал заместителю председателя КГГА меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 20 июня.

Ранее глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко отстранил Прокопива от исполнения обязанностей заместителя на время проверки правоохранителями фактов, обнародованных журналистами-расследователями.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву. Согласно информации следствия, он якобы причастен к организации схем переправки уклонистов в Европу.

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