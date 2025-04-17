Нацполиция и СБУ вручили подозрение заместителю председателя КГГА Прокопову: речь идет о переправке уклонистов через границу

Правоохранители вручили подозрение заместителю главы КГГА Владимиру Прокопиву. Согласно информации следствия, он причастен в организации схем переправки уклонян в Европу.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Официального комментария от правоохранителей пока нет.

Так, по словам нашего собеседника, сотрудники Нацполиции и СБУ вручили подозрение заместителю главы КГГА Владимиру Прокопиву.

"Его подозревают в организации схем переправки уклонистов в Европу. Кстати, в октябре 2024 года он уже попадал в коррупционный скандал: у его семьи нашли много объектов коммерческой и жилой недвижимости сомнительного происхождения", – уточнил источник.

Добавим, ранее глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко отстранил Прокопива от исполнения обязанностей заместителя на время проверки правоохранителями фактов, обнародованных журналистами-расследователями.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской городской государственной администрации состоялся ряд увольнений на фоне резонансного расследования по коррупции в земельной сфере столицы.

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