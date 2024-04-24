В Киеве стартует новый сезон на Детской железной дороге: график работы

В Киеве в субботу, 27 апреля, открывается новый сезон на Детской железной дороге. Первый поезд должен отправиться со станции в Сырецком парке в 10:00.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". Уже разработан график работы.

"Детская железная дорога – это место, где малыши с родителями могут проехаться узкоколейкой в городских парках и ближе познакомиться с миром железной дороги. Но это также важное направление социальной деятельности "Укрзалізниці". Здесь перевозкой и обслуживанием пассажиров занимаются юные железнодорожники. Они учатся стать профессиональными машинистами, путейщиками, проводниками и дежурными", – говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" добавили, что перед открытием нового сезона дети прошли теоретическую учебу, а специалисты провели ремонтные работы, чтобы путешествия были безопасны для посетителей.

В Киеве открытие сезона состоится 27 апреля. Движение поездов в мае, сентябре и октябре в субботу и воскресенье: с 10:00 до 19:00. В июне-августе: по четвергам и пятницам с 11:00 до 17:00, по выходным дням с 10:00 до 19:00.

Кроме того, детская железная дорога будет работать во Львове, Ровно и Днепре. В Харькове, учитывая ситуацию с безопасностью, открытие пока откладывается.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзализныця" в тестовом режиме вернула в Одессу скоростной поезд Интерсити+. Поезд №761/762 Киев – Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 14:20 и прибывать в Киев в 21:50.

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