В Киеве школьников переведут на дистанционную форму обучения. Все подробности

В Киеве школьников переведут на более гибкий формат обучения, в том числе дистанционно. Решение было принято с учетом, в частности, погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Учреждения дошкольного образования столицы будут работать в обычном режиме.

Что известно

"В школах Киева новый семестр начнется вовремя – 12 января. Обучение стартует в смешанном формате. Часть учеников будет находиться в классах, часть сможет участвовать в уроках онлайн. Решение о смешанном формате обучения приняли с учетом ухудшения погодных условий, комфорта киевлян и необходимости сохранить стабильный учебный процесс", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что каждое учебное заведение имеет ориентировочный образовательный алгоритм действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также индивидуальные алгоритмы, адаптированные под каждое конкретное заведение. Руководители школ должны организовать образовательный процесс так, чтобы все ученики – независимо от выбранного формата – получали полноценное обучение.

Стоит добавить, что в Киеве в результате террористической атаки РФ в ночь с 8 на 9 января без отопления осталась половина многоквартирных домов – почти 6 тысяч. Также в городе есть перебои с водоснабжением.

Что предшествовало

Поздно вечером 8 января Российская Федерация начала массированную атаку Киева и Киевской области. В ночь на 9 января появилась информация, что в столице есть погибшие и пострадавшие, последствия вражеских ударов фиксируются в нескольких районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки РФ в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он вместе с бригадой врачей приехал на место удара "Шахедом" в Дарницком районе.

