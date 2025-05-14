В Киеве СБУ задержала вражеского приспешника: должен был распространять листовки с фейками кремлевской пропаганды. Фото и видео

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили еще одного вражеского пособника. По информации следствия, Россия использовала его для информационных диверсий и срыва мобилизации.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Службы безопасности Украины в столице и Киевской области. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Служба безопасности разоблачила пособника государства-агрессора, которого РФ привлекла для проведения информационных диверсий и расшатывания общественно-политической ситуации в Украине. Так, в Киеве заблокирована схема распространения антиукраинских листовок, направленная на раскол общества и искусственное нагнетание протестных настроений. Разоблачен 24-летний местный безработный, который по заказу ФСБ должен был распространять листовки с фейками кремлевской пропаганды", – рассказали в пресс-службе.

Чтобы выполнить задание, молодой человек получил от оккупантов электронные макеты флаеров. Среди прочего на рисунках был QR-код, который направлял пользователей к антиукраинскому интернет-сообществу. Сотрудники СБУ разоблачили фигуранта, когда он заказал в типографии печать первой партии пророссийских листовок в количестве 900 штук, которые он должен был распространить на территории Киева.

Во время обысков по месту жительства задержанного изъят мобильный телефон, который содержит переписку с российским куратором и присланные им макеты для печати.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту незаконченного покушения на препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали агентов страны-агрессора России, которые устроили теракт вблизи Ривне, пытаясь взорвать наряд полицейских. Двое 18-летних парней заложили самодельные бомбы на месте, куда правоохранители прибыли на фейковый вызов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!