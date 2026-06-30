В Киеве СБУ задержала оккупационного "экс-министра энергетики Крыма". Все подробности и фото

В Киеве сотрудники СБУ задержали оккупационного "экс-министра" энергетики Крыма, который работал на РФ. В столицу Украины предатель приехал, чтобы уладить личные дела. Как стало нам известно из собственных источников, речь идет о Сергее Колобове.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности задержала в Киеве бывшего председателя Республиканского комитета АР Крым по топливу, энергетике и инновационной политике, который после временного захвата полуострова в 2014 году пошел на сотрудничество с врагом. Фактически сразу после временной аннексии он оформил российское гражданство и предложил рашистам свою помощь. Затем местный гауляйтер Аксенов назначил его так называемым "министром топлива и энергетики Республики Крым", – говорится в сообщении.

Как отметили в Службе безопасности, на этой "должности" предатель помогал оккупационной администрации РФ устанавливать контроль над стратегически важной энергетической инфраструктурой полуострова. Речь идет о Симферопольской и Севастопольской теплоэлектроцентралях, Таврийскую ТЭС, сеть солнечных и ветровых электростанций, газопроводы и газокомпрессорные станции, нефтебазы и нефтетерминалы в Керчи и Феодосии.

Кроме того, в течение двух лет после "назначения" злоумышленник пытался интегрировать и "перерегистрировать" крымские энергоактивы в соответствии с законодательством страны-агрессора — России. После "увольнения" из оккупационного правительства злоумышленник продолжил работать в интересах кремлевского режима, возглавив ряд местных компаний добывающей отрасли.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта в столице Украины, куда он приехал для решения личных дел. В ходе обысков по месту жительства задержанного были обнаружены российские паспорта, банковские карты и документы, свидетельствующие о работе на РФ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту государственной измены – он находится под стражей без права освобождения под залог. Как стало нам известно из собственных источников, речь идет о Колобове Сергее Ивановиче.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор еще одному российскому агенту. Предателя задержали летом 2025 года с поличным, когда он готовил серию терактов в столице.

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