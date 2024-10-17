В Киеве решили убрать мурал с Будановым: названа причина

Мурал, который посвящен начальнику ГУР МО Кириллу Буданову и создан на здании-памятнике архитектуры местного значения на улице Введенской, 6 нанесен самовольно. Поэтому он должен быть убран, а фасад здания приведен в надлежащее состояние.

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Об этом сообщил Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации, передает пресс-служба ведомства. Стенопись нарисована стритарт-художницами сестрами Мишель и Николь Фельдман.

Как рассказали в КГГА, это здание охраняется действующим законодательством, поскольку занесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины приказом Минкультуры. По закону Украины "Об охране культурного наследия" использование этого дома должно происходить с наименьшими изменениями или дополнениями. Это необходимо, чтобы сохранить его элементы материальной подлинности, пространственной композиции, элементов оборудования, упорядочения, украшения и т.д.

"Тем более, что согласно решению Киевсовета, утвердившего в июле этого года Порядок нанесения монументальных росписей в Киеве, не допускается нанесение муралов на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия. Департамент издал предписания с требованием привести фасад памятника на улице Введенской, 6 в надлежащее состояние", – уточнили в пресслудбе.

При этом в КГГА добавили, что вместе с тем Киев предложит альтернативное место в городском пространстве, которое можно будет использовать для реализации этой инициативы. Но согласно принятому Порядку и соответствующим согласованиям.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева появился новый мурал. Он нарисован стритарт-художниками сестрами Мишель и Николь Фельдман и посвящен начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кириллу Буданову.

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