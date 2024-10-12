В Киеве появился яркий мурал с Будановым. Фото

В Подольском районе Киева появился новый мурал. Он нарисован стритарт-художницами сестрами Мишель и Николь Фельдман и посвящен начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кириллу Буданову.

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Об этом сообщило издание NV. Увидеть стенопись можно на стене дома по улице Введенской, 6.

Так, на Подоле в Киеве появился масштабный мурал, нарисованный стритарт-художницами сестрами Мишель и Николь Фельдман.

"(Он посвящен. – Ред.) герою Украины, образу настоящего украинца, который идет и ничего не боится. И вокруг цветы, которые надорваны, но это все еще красивое поле. Не все они целые, но они есть и они вместе. Этот человек несет большую ответственность, это действительно трудно, особенно в такое время", – рассказали сестры Фельдман после завершения работы над стенописью.

Отмечается, что автора прямо не называют фамилию главного персонажа картины,, но, очевидно, речь идет именно о Кирилле Буданове. На это, в частности, указывает погон генерал-лейтенанта, кот Гюнтер и канарейка, проживающая в приемной главы украинской разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 19 сентября, на Подоле официально открыли стенопись "Мудрый властвует над звездами". Церемония прошла в рамках акции "ГУРКИТ от ГУРа".

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