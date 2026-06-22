В Киеве пьяный подросток за рулем Tesla устроил массовое ДТП. Подробности, фото и видео

В Подольском районе Киева автомобиль Tesla на скорости проехал по клумбе на перекрестке с круговым движением, а затем протаранил несколько припаркованных автомобилей. По предварительным данным, за рулем легковушки находился пьяный 15-летний подросток.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Все обстоятельства аварии установят правоохранительные органы.

Что известно

"Ночью, около 3:30 (22 июня. – Ред.), кому-то на Tesla было "очень весело". Разогнаться успел, а вот остановиться на перекрестке с круговым движением – нет. Сразу после ДТП водитель скрылся. ЖК "Варшавский", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия аварии – следы колес легковушки на клумбе, несколько поврежденных припаркованных машин, которые оказались на пути водителя легковушки, и разбитое авто виновника ДТП.

Впоследствии в соцсетях уточнили, что за рулем Tesla находился пьяный 15-летний подросток. Протокол полиция оформила на законных представителей несовершеннолетнего.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева легковушка на скорости проехала по бетонным полусферам, а затем протаранила магазин. Водитель автомобиля находился за рулем в состоянии опьянения. Но, к счастью, обошлось без пострадавших.

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