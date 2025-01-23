В Киеве пьяный водитель на скорости влетел в отбойник. Подробности ДТП и фото

В Святошинском районе Киева легковушка Hyundai на скорости протаранила отбойник и повредила дорожный знак. Как оказалось, водитель авто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали сразу несколько штрафов, но окончательное решение будет приниматься судом.

По словам правоохранителей, ночью, с 22 на 23 января, патрулируя Святошинский район, они заметили автомобиль Hyundai, протаранивший отбойник и повредивший дорожный знак.

"Патрульные убедились, что никто не пострадал и общаясь с водителем, заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения с помощью алкотестера Drager. Результат – 1,44 промилле", - уточнили в пресс-службе.

Нарушителя отстранили от управления и составили на него административные материалы за вождение в состоянии опьянения (штраф от 17 тысяч гривен) и за совершение ДТП (штраф 850 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве водитель Toyota, по информации следствия, предлагал патрульным 300 долларов США взятки. Как оказалось, мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП и таким образом пытался избежать административной ответственности.

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