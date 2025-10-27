В Киеве пьяный работник автомойки угнал и разбил BMW клиента. Подробности дела и фото

В Киеве будут судить 18-летнего работника автомойки. Мужчина угнал BMW клиента и разбил машину в Подольском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, в сентябре этого года к ним обратился 24-летний киевлянин. Он сообщил, что накануне оставил свой автомобиль BMW на обслуживание в автомойке для полировки кузова и химчистки салона автомобиля. Впоследствии узнал, что с участием его машины произошла авария.

Тогда, следователи установили о причастности к ДТП 18-летнего юноши, который работал на станции обслуживания, и имея на хранении ключи от авто, решил воспользоваться им и сел за руль.

"Двигаясь по улице Набережно-Луговой, молодой человек не справился с управлением и врезался в электроопору. К счастью, он не получил повреждений. Полицейские проверили парня на состояние опьянения, прибор Драгер показал 0,98 промилле", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту незаконного завладения автомобилем (ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины). Сейчас следствие завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

