В Киеве пьяный мужчина выстрелил в группу подростков: фото и подробности

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в Дарницком районе на улице стрелял в детей. По информации следствия, таким образом он "сделал замечание" компании подростков во время словесной перепалки.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение о стрельбе на улице Братства Тарасовцев. Было установлено, что 45-летний местный житель, находясь возле автобусной остановки в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесную перепалку с группой несовершеннолетних, которые проходили рядом.

"Во время конфликта мужчина вынул из сумки травматический пистолет, направил в сторону толпы и произвел выстрел. К счастью, никто из участников происшествия не пострадал. Следователи задержали нарушителя и изъяли оружие", – уточнили в пресс-службе.

По факту хулиганства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Киевлянину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове мужчина в военной форме открыл стрельбу из автомата возле детской площадки на проспекте Победы, чем напугал жителей жилого квартала. После спецоперации полиции злоумышленника задержали – никто не пострадал.

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