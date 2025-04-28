В Киеве прощаются с 17-летним Данилом Худей и его родителями, которых убила Россия. Фото и видео

В понедельник, 28 апреля, в Киеве прощаются с 17-летним Данилом Худей и его родителями, которые погибли в результате вражеской российской атаки по Киеву 24 апреля. Отдать последний почет жертвам обстрела РФ пришли родные, одноклассники, друзья парня, а также соседи и неравнодушные киевляне.

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Об этом сообщают СМИ. Люди держат в своих руках охапки цветов и не сдерживают слез.

В скорбной речи подчеркнули, что неисчерпаемое горе собрало неравнодушных людей в зале печали и скорби, чтобы отдать свое уважение и провести в последний путь Худю Олега его жену Викторию и их сына Даниила.

"Я очень давно знал Даню, этот человек был самым искренним, радостным и веселым. Мы многое планировали, но, к сожалению, так случилось... Я горжусь тем, что у меня был такой друг как Данило", – рассказал товарищ погибшего парня.

Известно, что Даниил являлся студентом Киевского авиационного профессионального колледжа (КАПК). Учился на дневном отделении по специальности "Авиационная и ракетно-космическая техника".

Напомним, российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом. В результате удара погибли 12 человек, еще 87 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки РФ на Киев 24 апреля погиб 17-летний Даниил Худя. Российская ракета также унесла жизни его родителей. У Даниила остались две сестренки и старший брат.

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