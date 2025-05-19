В Киеве произошло ДТП на проспекте Соборности: на месте заметили несколько скорых. Фото и видео

В Днепровском районе Киева в понедельник, 19 мая, произошла авария с участием нескольких авто. В результате ДТП образовалась пробка, на месте заметили несколько машин скорой помощи.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на проспекте Соборности, движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть, что на месте происшествия работает сразу несколько машин скорой помощи. Информации о пострадавших и их состоянии пока нет.

Напомним, на Гостомельском шоссе в Киевской области вечером в четверг, 15 мая, случилась жуткая авария – по предварительным данным, водитель Audi выехал на встречную сторону дороги, где столкнулся с автомобилем Toyota. Оба водителя погибли на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги, протаранила электроопору и перевернулась. К сожалению, в результате ДТП погиб водитель авто.

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