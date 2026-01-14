В Киеве произошел взрыв в квартире многоэтажки: возник пожар, есть пострадавший. Фото и видео
В Голосеевском районе Киева произошел взрыв в квартире многоэтажного жилого дома. В результате этого начался пожар, пострадал мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины чрезвычайного происшествия установят правоохранители.
Взрыв в квартире
По словам спасателей, в среду, 14 января в 1:16 поступило сообщение о взрыве в Голосеевском районе на улице Степана Рудницкого.
"В одной из квартир на 1 этаже многоэтажки произошел взрыв газовой смеси, с последующим горением и разрушением балкона. В 1:46 пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.
В ГСЧС добавили, что во время тушения пожара пожарные спасли мужчину, предварительно с ожогами и передали медикам.
Чрезвычайные происшествия
