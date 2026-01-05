В Киеве произошел масштабный пожар: столб дыма виден в нескольких районах города. Подробности, фото и видео
В Соломенском районе Киева в понедельник, 5 января, произошел сильный пожар в складских помещениях. Густой черный дым видно сразу в нескольких районах города.
Причину возникновения возгорания установят правоохранители. Об этом OBOZ.UA сообщил представитель столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Павел Петров.
Что известно
"Спасатели Киева получили сообщение о пожаре в Соломенском районе. На месте происшествия было установлено, что огонь возник в трехэтажном складском здании. Сейчас на месте работают пожарные, информации о пострадавших пока не поступало", – рассказал Петров.
На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия. В частности, дым от пожара видно сразу в нескольких районах города.
Чрезвычайные происшествия
