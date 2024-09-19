"Мудрый властвует над звездами": в Киеве появился мурал, посвященный ГУР и Силам обороны Украины. Подробности и фото

В Киеве в четверг, 19 сентября, на Подоле официально открыли стенопись "Мудрый властвует над звездами". Церемония прошла в рамках акции "ГУРКИТ от ГУРа".

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Увидеть мурал можно на улице Нижний Вал.

Так, на столичном Подоле в рамках акции "ГУРКИТ от ГУРа" состоялась церемония открытия стенописи "Мудрый властвует над звездами". Основной целью создания стенописи является чествование работы ГУР и военных успехов Сил обороны Украины в Черном море.

Автор мурала – украинский художник Владимир Манжос. В сюжете стенописи художник обратился к успешным операциям Главного управления разведки. Это атаки морских дронов МАГУРА в рамках совместных операций с СБУ и ВМС Украины. Они заставили почти полностью капитулировать Черноморский флот РФ и нанесли ему большие потери, включая уничтожение флагманского корабля флота.

Основной целью создания стенописи является чествование работы ГУР и военных успехов Сил обороны Украины в Черном море.

Как сообщал OBOZ.UA, в Буче Киевской области американские художники создали мурал на месте военных преступлений российских окупантов. Он стал напоминанием о трагических событиях и одновременно символом несокрушимости общества.

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