В Киеве появился мурал, посвященный защитнику Украины Андрею Огороднику: защищал столицу и Мариуполь. Фото

В Киеве появился новый мурал, посвященный защитнику Украины Андрею Огороднику (позывной "Оджос"). Житель столицы с первых дней полномасштабного вторжения защищал родной город от агрессора, а затем улетел в заблокированный Мариуполь на помощь бойцам "Азова"

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил художник Виталий Гидеван. Герой погиб в возрасте 23 лет.

"Новый мурал посвящен бойцу Азова – Андрею Огороднику на позывной ОДЖОС. С первых дней полномасштабного вторжения он защищал родной Киев, а затем улетел в заблокированный Мариуполь на помощь бойцам "Азова", – рассказал Гидеван.

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По его словам, в первый день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, Андрей добровольцем присоединился к подразделению ТрО "Азов-Киев". В Киевской области Оджос и его побратим держали позиции и дали отпор врагу в районе сел Мощун, Горенко и Пуща-Водица. 25 марта Огородник вместе с другими добровольцами отправился на усиление в Мариуполь, где присоединился к бойцам "Азова".

"15 апреля Оджос вместе с бойцами своего подразделения совершил прорыв на "Азовсталь", где и погиб от осколочного ранения 26 апреля 2022 года. В тот день по его позиции был прилет с 82-мм миномета. Несколько часов воина пытались спасти Азовские медики, но тщетно. Андрею было всего 23 года", – добавил Гидеван.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева появился новый мурал, посвященный украинскому хоккеисту, воину ВСУ Александру Хмилю. Он отдал свою жизнь за свободу Украины в боях с русскими оккупантами под Бахмутом Донецкой области.

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