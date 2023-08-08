В Киеве появился мурал, посвященный чемпиону Украины по хоккею, погибшему под Бахмутом. Фото

В Подольском районе Киева появился новый мурал, посвященный украинскому хоккеисту, воину ВСУ Александру Хмилю. Он отдал свою жизнь за свободу Украины в боях с российскими оккупантами под Бахмутом Донецкой области.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила художница Евгения Фуллен. Увидеть стенопись можно на улице Ярославской, 21.

"Мурал в честь украинского воина, погибшего героя, чемпиона Украины по хоккею – Александра Хмиля. 2 суток, рабочие смены по 16 часов, жара и апатия, странные люди у которых нет войны... но мы это сделали!", – написала Фуллен.

Александр Хмель – уроженец Броваров в Киевской области. За время своей карьеры выступал за киевские "Сокол", "Льдинку", "Киев", "Днепровские Волки", столичный АТЕК, "Беркут", "Компаньон", "Подол", "Галицких Львов" и киевских "Генералов".

В 2007-м Хмель стал чемпионом Украины в составе АТЭКа, а в 2005-м завоевал "серебро" национального чемпионата с "Днепровскими Волками". В 1998-м Хмель представлял Украину на юношеском чемпионате мира (6 матчей, 2 гола), а в 2000-м – на молодежном чемпионате мира (7 матчей, 1 гол+1 пас). Через пять лет Александр в рядах студенческой сборной Украины выступал на Всемирной универсиаде (6 матчей, 2+3). Он отдал свою жизнь за свободу Украины в боях под Бахмутом Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области на стене одной из многоэтажек появился новый мурал. Он посвящен защитникам города, боровшимся с российскими оккупантами.

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