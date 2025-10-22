В Киеве посреди дороги нашли обломки сбитого 'Шахеда'. Фото

В ночь на среду, 22 октября, Россия нанесла очередной удар по Киеву. В городе работали силы ПВО, в результате чего в одном из районов нашли обломки российского дрона, которые лежали прямо на дороге.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Призываем жителей города не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

В ночь на 22 октября страна-агрессор РФ нанесла очередной комбинированный удар по Киеву – в городе работали силы противовоздушной обороны. После отмены воздушной тревоги в одном из районов города нашли обломки сбитого российского дрона. В частности, посреди проезжей части дороги лежал двигатель "Шахеда".

Кроме того, в результате обстрела было повреждено здание рядом, и несколько деревьев, одно из которых даже загорелось.

К счастью, на этой локации никто не пострадал.

Shahed 136 – дрон-камикадзе иранского производства, впервые представленный в 2020. Широко используется во время российского вторжения в Украину под названием "Герань-2".

Что предшествовало

в ночь на 22 октября в столице Украины прогремели сильные взрывы из-за российской комбинированной атаки: враг ударил по Киеву баллистикой и дронами. После этого разгорелись пожары в нескольких районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 22 октября, страна-агрессор РФ нанесла очередной комбинированный удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждены дома, среди погибших – дети.

