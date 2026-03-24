В Киеве после столкновения с Tesla перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие. Подробности, фото и видео

В Шевченковском районе Киева на Берестейском проспекте столкнулись легковушка и микроавтобус – последний от удара перевернулся. В результате ДТП пострадали три человека, возникла пробка.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, во вторник, 24 марта, около 8:20 к ним поступила информация о ДТП в Шевченковском районе Киева на Берестейском проспекте.

По предварительной информации, столкнулись автомобили Tesla и Peugeot – последний от удара перевернулся на крышу. В результате аварии водители обеих машин и пассажир микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика!

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, экипажи патрульной полиции и врачи. Механизм и обстоятельства ДТП выясняются. Частично перекрыто движение двух крайних правых полос движения по проспекту", – уточнили в пресс-службе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!