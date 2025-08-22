Ремонт завершен: стало известно, когда в Киеве возобновят работу фуникулера. Подробности и видео

В Киеве в пятницу, 22 августа, возобновляет работу киевский фуникулер. Специалисты здесь проводили плановые ремонтные работы, в частности, обследовали и частично заменили шпалы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевпастранс". Транспорт не работал с 14 июля.

Что известно

"22 августа в 12:00 после завершения комплекса ежегодных плановых работ возобновляет работу киевский фуникулер", – говорится в сообщении.

Как отметили в "Киевпастрансе", во время ремонта специалисты выполнили ряд работ для безопасной и комфортной эксплуатации фуникулера. В частности они:

отремонтировали машинный, компрессорный и тиристорный залы;

провели сокращение троса и натяжения контактной сети;

обследовали и частично заменили шпалы;

обновили предупредительную разметку на лестничных маршах станций;

выполнили малярные работы кузова и частичный ремонт дверей вагонов;

провели дефектоскопию сварных швов;

частично отремонтировали и очистили пассажирские сиденья;

восстановили колеса;

обследовали и отрегулировали пневмосистему вагонов;

обеспечили надлежащее санитарно-техническое состояние вестибюлей станций.

"Также вагоны успешно прошли статические и динамические испытания под большой нагрузкой. В КП "Киевпастранс" отмечают, что проводят ремонты ежегодно, чтобы электротранспорт был исправным и безопасным для пассажиров", – отметили в пресс-службе.

Что предшествовало

В Киеве с 14 июля на ежегодный плановый ремонт закрывали фуникулер. Ремонтные работы проводят летом из-за наименьшего пассажиропотока.

