В Киеве больше месяца не будет работать фуникулер: названа причина

В Киеве с 14 июля на ежегодный плановый ремонт закроют фуникулер. Специалисты, в частности, проведут обследование рельсового пути и частично заменят шпалы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевпастранс". Ремонтные работы проводят летом из-за наименьшего пассажиропотока

"С 14 июля по 22 августа столичный фуникулер закроют на ежегодный плановый ремонт. По информации предприятия, во время работ специалисты отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы. Проведут обследование рельсового пути и частично заменят шпалы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также в планах капитально отремонтировать узлы и агрегаты вагонов, оборудовать машинный зал и провести кузовные работы. Перед запуском работы фуникулера специалисты проведут статические и динамические испытания под нагрузкой.

Ремонтные работы проводят летом из-за наименьшего пассажиропотока. В июле-августе фуникулером пользуются до 2 тысяч пассажиров в день, что почти вдвое меньше, чем в другие сезоны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с 1 июля по 31 августа проезд для школьников в общественном транспорте, как обычно, является платным. Однако для детей будет действовать 75% скидка на проездные.

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