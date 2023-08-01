В Киеве полицейский самостоятельно погасил пожар в квартире и спас владельца жилья. Видео

В Деснянском районе Киева правоохранитель самостоятельно погасил пожар в квартире жилого дома. Кроме того, он спас владельца жилья, спавшего в тот момент в одной из комнат.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Событие произошло на улице Милославской (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о пожаре в доме в Деснянском районе столицы. Оперативный дежурный Васиф Каримов направил на место происшествия спасателей и медиков и, чтобы не тратить попусту время, вместе с коллегами также поспешил на место происшествия.

"Я увидел, что дом находится рядом с нашим территориальным подразделением, поэтому сразу направился туда. Вместе с оперативником Александром Деревянко и начальником отдела криминалистического обеспечения Константином Шаманским мы схватили огнетушители и уже через несколько минут были на месте происшествия. Двери квартиры, расположенной на первом этаже, из которого шел дым, никто не открывал", – рассказал правоохранитель.

Полицейский добавил, что источник возгорания находился на балконе, поэтому напарник вместе с прохожим подсадили его на подоконник и ему удалось потушить пламя через открытое окно. К счастью, огонь не успел распространиться на другие квартиры.

После аварийного открытия двери правоохранители обнаружили внутри дома спавшего в комнате 56-летнего владельца. Мужчине на месте оказали необходимую медицинскую помощь. Пока его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в воскресенье, 23 июля, произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Предварительно, огонь возник в квартире на 10 этаже, к сожалению, погибший.

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