В Киеве сторонник 'русского мира' с георгиевской лентой угрожал ножом прохожим. Фото

В Деснянском районе Киева правоохранители задержали хулигана, который угрожал посетителям парка "Киото" ножом. Во время общения с нарушителем муниципалы заметили у него на видном месте запрещенную в Украине георгиевскую ленту.

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Об этом сообщили в пресс-службе КО "Муниципальная охрана". Сторонника "русского мира" передали полицейским.

Как рассказали хранители порядка, во время дежурства в парке "Киото" к ним обратились два человека, которые сообщили, что незнакомец угрожал им ножом, описали его и указали, где это случилось.

"Не раздумывая муниципалы отправились на поиски правонарушителя: мужчина сидел на скамейке. При проверке установлено, что он местный житель, 1975 года рождения. Во время общения у него на запястье заметили запрещенную в Украине георгиевскую ленту, а при осмотре – раскладной нож. Для проведения детальной проверки вызвали полицейских", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Оболонском районе Киева в ночь на четверг, 15 мая, неизвестный злоумышленник сорвал номерные знаки с автомобилей. В результате акта вандализма было повреждено почти 60 машин.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева мужчина с ножом прыгал по капотам припаркованных во дворе дома авто. В результате хулиганских действий были повреждены несколько машин.

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