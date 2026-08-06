В Киеве парень решил произвести впечатление на девушек, устроив стрельбу во дворе дома. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали молодого человека, который, по данным следствия, устроил стрельбу вблизи жилых домов. Злоумышленник хотел произвести впечатление на девушек "запуском сигнальных ракет".

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет ограничения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от жителя Голосеевского района о том, что из окна своей квартиры он увидел, как группа молодых людей во дворе жилого дома производит выстрелы из сигнального устройства.

На место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Увидев правоохранителей, компания пыталась скрыться, однако полицейские задержали участников инцидента.

"Как выяснили правоохранители, в тот вечер молодые люди познакомились с девушками на улице. Желая произвести на них впечатление, 20-летний киевлянин достал резьбовое пусковое устройство, приобретенное ранее через интернет, и произвел три выстрела в воздух рядом с жилыми домами", – добавили в пресс-службе.

По факту хулиганства (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а нарушителю сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева задержали мужчину, который, по данным следствия, устроил стрельбу во дворе жилых домов. Во время инцидента злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

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