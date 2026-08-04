В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе многоэтажных домов. Подробности и фото

В Днепровском районе Киева задержали мужчину, который, по данным следствия, устроил стрельбу во дворе жилых домов. Во время инцидента злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет ограничения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от жителя многоэтажного дома на улице Каунасской о выстрелах на улице.

Полицейские оперативно установили личность нарушителя и задержали его. В ходе поверхностной проверки у мужчины обнаружили стартовый пистолет и три патрона к нему – оружие и боеприпасы направили на экспертизу.

"Свои действия 42-летний житель города объяснил тем, что решил проверить исправность своего пистолета. Так, находясь в нетрезвом состоянии, мужчина достал оружие и произвел пять выстрелов в воздух, чем сильно напугал жителей близлежащих многоэтажек", – добавили в пресс-службе.

По факту хулиганства (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. В Оболонском районе Киева злоумышленник устроил стрельбу в помещении супермаркета.

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