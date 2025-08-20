В McDonald's перепишут цены: где решили изменить стоимость меню

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's решила снизить стоимость своих комплексных предложений – "МакМеню" – из-за критики после того, как один из самых популярных бургеров Биг Мак подорожал до $18.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на лиц, причастных к переговорам. Переговоры идут между McDonald's и операторами ресторанов – франчайзи, которые и стали инициатором такой идеи.

Что не так с ценами на McDonald's в США?

Журналисты утверждают, что сейчас в McDonald's согласились, чтобы стоимость восьми популярных комплексных обедов была на 15% ниже совокупной стоимости этих блюд по отдельности. Это означает, что МакМеню, которое сейчас стоит, например $10, будет стоить $8,50.

Кроме того, сеть планирует специальные предложения для завтраков за $5 долларов, а позже МакМеню с Биг Маком и МакНаггетсами за $8 долларов. Это должно стать шагом в направлении восстановления репутации сети как доступного фастфуда. Даже несмотря на наличие социальных предложений многие ее клиенты в США все еще считают цены в меню слишком высокими.

МакМеню – это комплексное предложение, состоящее из бургера или наггетсов, картофеля фри и напитка. Планируется, что новая ценовая политика будет действовать с сентября и как минимум до конца 2025 года. Она может охватить наборы, включающие Биг Мак, Роял Чизбургеры, Чикен МакНаггетс, МакКриспи, Эгг МакМаффин и другие бургеры из утреннего меню.

Отмечается, что компания и ее франчайзи в США разошлись во мнении относительно ценовой политики из-за инфляции в 2021 году. В центральном офисе предлагали обойтись повышением цен на менее популярные позиции, тогда как операторы настаивали на том, чтобы компания отказалась от предложения "напитки за доллар".

Сейчас в компании выразили готовность субсидировать потерю ресторанами денег на скидках, с учетом увеличения бизнеса, которое могут принести эти блюда. Руководство McDonald's считает частью проблемы МакМеню, стоящие дороже $10, но следует учитывать, что, в отличие от Украины, в США цена на одинаковые позиции из меню может отличаться в разных городах и даже в разных локациях (например, в туристических центрах и аэропортах блюда дороже). Дело в том, что в этой стране франчайзи могут устанавливать свои цены самостоятельно.

А что в Украине?

Украинцев тоже возмутили цены на обновленное меню сети. В украинской сети вернулись "украинские недели "– это означает, что клиенты снова могут попробовать бургер со свининой и хреном или с курицей и чесноком.

Дело в том, что стоимость на уже знакомые многим "новинки" неприятно поразили украинцев. Теперь оба бургера стоят по 178 грн.

На претензии потребителей в McDonald's ответили, что ценообразование в заведениях "происходит в соответствии с тем, чтобы обеспечивать всегда лучшее обслуживание и гарантировать высокое качество блюд". Тем, для кого стоимость бургеров слишком высокая, советуют воспользоваться ваучерами со скидками в приложении сети или приобрести бургеры в составе МакМеню.

