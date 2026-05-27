В Киеве останавливали движение метро на 'синей' ветке из-за пассажира в тоннеле. Подробности

В Киеве в среду, 27 мая, временно останавливалось движение поездов на "синей" линии метрополитена. Это было сделано из-за того, что по тоннелю ходил пассажир.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки. Нарушителю грозит административная ответственность.

Что известно

"Из-за несанкционированного проникновения пассажира в тоннель на станции "Дворец "Украина" была задержка в движении поездов до 15 мин", – говорится в сообщении.

В подземке добавили, что сейчас движение поездов на "синей" линии полностью восстановлено.

В свою очередь в пресс-службе полиции Киевского метрополитена нам сообщили детали происшествия. Так, 21-летний молодой человек самостоятельно соскочил на пути и пошел по тоннелю.

Сейчас правоохранители доставили его в комнату полиции. Ему грозит административная ответственности по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство – максимальное наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток) и 178 КУоАП (появление в общественных местах в пьяном виде)

