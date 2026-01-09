В Киеве охранник во время обстрела не пускал людей в часть укрытия: полиция отреагировала. Фото и подробности

В Киеве правоохранители привлекли к ответственности охранника подземного паркинга в Днепровском районе. Мужчина во время вражеского массированного обстрела не пустил людей в часть укрытия.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю грозит административная ответственность.

Что известно

"Сегодня ночью (9 января. – Ред.), во время массированного обстрела столицы войсками РФ, охранник подземного паркинга (в Днепровском районе Киева. – Ред.), который является объектом гражданской защиты, ограничил доступ горожанам в помещение, где находились припаркованные автомобили", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили полицейские, свои действия нарушитель объяснял тем, что именно эта зона не предусмотрена под укрытие. А граждане во время тревоги должны оставаться только на площадке для заезда и разворота машин.

Правоохранители приехали на место происшествия и восстановили доступ ко всем помещениям защитного сооружения. По данному факту в отношении 61-летнего охранника составили административный материал по статье 175-3 КУоАП.

"Полиция отмечает: во время воздушной тревоги доступ граждан к укрытиям должен быть свободным и беспрепятственным, ведь речь идет о сохранении жизни и здоровья людей", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером 8 января Российская Федерация начала массированную атаку Киева и Киевской области. В ночь на 9 января появилась информация, что в столице есть погибшие и пострадавшие, последствия вражеских ударов фиксируются в нескольких районах города.

