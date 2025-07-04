В Киеве обстрел РФ повредил здание школы и уничтожил трансформаторную будку. Фото и видео

В результате террористической атаки РФ на Киев в ночь на 4 июля в Соломенском районе была повреждена школа. Кроме того, ударом была уничтожена трансформаторная будка учебного заведения, а также сгорело два десятка автомобилей.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте происшествия работают экстренные службы.

Так, в ночь на 4 июля в результате российского обстрела в Соломенском районе была повреждена школа. Ударом страны-террориста была уничтожена трансформаторная будка учебного заведения, а также сгорело два десятка автомобилей.

В здании повыбивало окна, сломало ограждение и даже вырвало плитку. Также поврежден фасад. Сейчас на месте работают коммунальщики и энергетики, которые начали работы по уборке территории и обследованию уничтоженного имущества.

Напомним, в Соломенском районе Киева в ночь на 4 июля, в результате российской атаки был поврежден пятиэтажный жилой дом. В здании частично обвалилась внешняя стена со второго по третий этаж, есть риск обрушения перекрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия с вечера 3-го и до утра 4 июля массированно атаковала столицу Украины ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде районов Киева зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий врага пострадали 23 мирных жителя.

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