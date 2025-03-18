В Киеве ночной пожар в многоэтажке унес жизнь мужчины. Подробности трагедии и фото

В Шевченковском районе Киева вечером произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины трагического случая установят правоохранители.

По словам спасателей, 17 марта в 23:15 им поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе Киева на улице Печенежской.

"Прибыв на место, пожарные установили, что в 9-этажном жилом доме на 1-м этаже, в помещении консьержа, возникло возгорание. В 23:34 пожар был локализован на площади 10 кв. м, а в 23:40 – ликвидирован", – рассказали в ГСЧС.

В ходе тушения спасатели вывели на свежий воздух мужчину, также во время разбора места пожара обнаружили тело мужского пола. На месте вызова работали 15 спасателей и 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области в пятницу, 7 марта, возгорание травяного настила привело к трагедии. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело пожилой женщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли семь человек, среди которых был один ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!