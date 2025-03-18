Значительные проблемы для Европы – большой шанс для Украины: как Трамп разрушает западную солидарность и НАТО

При идеальной картине мира, США остаются масштабным "столбом безопасности" в Европе, давая понять российскому диктатору Путину то, что резкие шаги делать не следует. Но есть президент США Дональд Трамп и его видение "идеального" мира, в котором Европа и Украина "обворовывают" Штаты, поэтому не имеют права на помощь, а Россия – надежный партнер и друг, которому можно доверять.

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Трамп выведет США из альянса, а европейцы сами будут отвечать за свою безопасность. Учитывая все громче звучащие заявления из Вашингтона во время второго срока Дональда Трампа, это утверждение уже не выглядит фантастическим. Выход США из НАТО был бы стратегической ошибкой колоссального масштаба, но влиятельные политики Республиканской партии и новой администрации реально обсуждают этот шаг. Так, сенатор-республиканец Марквейн Маллин недавно заявил: "НАТО не всегда действует в наших интересах. И если альянс больше не отвечает интересам Америки, мы должны пересмотреть его необходимость".

Скептические взгляды по поводу альянса прозвучали и от вице-президента Джей Ди Венса, который на Мюнхенской конференции безопасности открыто высмеял НАТО. Но наиболее заметным заявлением были слова министра обороны США Гегсета, прямо заявившего о том, что "реалии" не позволят США быть гарантом безопасности Европы. Другими словами – никакой американской поддержки. Похоже, что Трамп считает так же. По крайней мере, его слова о том, что он намерен добиться прекращения ведущей роли США в финансировании и помощи НАТО, вряд ли говорят о чем-то другом.

О том, как Дональд Трамп пытается "изменить" НАТО, разрушая его и в чем шанс для Украины – в материале OBOZ.UA.

Существенные изменения

Идеальный мир трансатлантического единства официально дал трещину. Президент США заигрывает с Россией, планируя отмену санкций, подрывает доверие к НАТО, грозит ЕС тарифами и готов идти на множество уступок Кремлю в Украине.

Многие европейские лидеры согласны с тем, что Америка при Трампе теперь представляет угрозу, хотя мало кто готов сказать это вслух по дипломатическим причинам. Однако рядовые европейцы уже отреагировали. Так, 78% британцев считают Трампа угрозой для Великобритании. Аналогичного мнения придерживаются 74% немцев и 69% французов.

Сегодня Дональд Трамп рассматривает возможность существенного изменения участия США в НАТО. Финансовый вклад членов НАТО – Трамп постоянно критиковал европейские страны за то, что они не выполняют обязательства тратить 2% своего ВВП на оборону. Он требует, чтобы союзники увеличили свои расходы по обороне, подчеркивая, что США не должны финансировать безопасность других стран.

"Если страны НАТО не будут платить, Штаты не будут защищать их", – сказал Трамп.

Интерпретация 5 статьи – Трамп поставил под сомнение обязательность статьи 5 (коллективная оборона), заявив, что США не всегда будут защищать страны, не выполняющие свои финансовые обязательства. Однако сегодня уже трудно понять, какие именно обязательства нужно выполнять, чтобы американцы все еще защищали тебя. Во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе этого года американский лидер заявил, что большинство государств не выполняют даже предварительно установленные 2% ВВП и призвал повысить эту норму до 5%.

Но достижение уровня расходов на оборону в 5% ВВП является сложной задачей для многих стран НАТО, учитывая их экономические возможности и бюджетные ограничения. Например, даже у США оборонный бюджет составляет всего лишь 3,3–3,5% от ВВП. На этом фоне администрация уже дала понять европейским союзникам, что США могут сократить свое военное присутствие в Европе и сейчас рассматривается вариант перераспределения американских войск в регионы, где страны НАТО выполняют финансовые обязательства.

Сделать Альянс недееспособным

Бывший посол США в ООН и советник по национальной безопасности Трампа при первом президентстве Джон Болтон считает, что Трамп возможно и не выведет официально США из НАТО в ближайшем будущем, но сделает очень многое, чтобы альянс был мало на что способен. Болтон отмечает, что политика президента США в отношении России и Украины, которая развернула отношение США к российско-украинской войне на 180 градусов, может оказаться фатальной не только для Украины, но и для Европы с НАТО.

"Трамп много лет стремится ослабить или разрушить альянс. Ему он не нравится, он его не понимает, ему не нравится здание штаб-квартиры в Брюсселе, и, что хуже всего, альянс был глубоко вовлечен не только в дела Украины, но и в Афганистан, что ему также не нравится. Возможно, наконец Трамп захочет выйти из НАТО, но в ближайшей перспективе он может нанести достаточно серьезный ущерб, чтобы просто сделать альянс недееспобным", – отмечает эксрадник Трампа по нацбезопасности.

На этом фоне, есть европейские СМИ, которые писали о том, что США сообщили своим союзникам по НАТО о намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе. Уже запланированных на 2025 год натовских учений при президенте США Джо Байдене, в которых Штаты должны играть ключевую роль, пока это не касается. Речь идет о натовских учениях, которые сейчас находятся на "чертежной доске", то есть на более поздней стадии реализации.

Европа поняла все правильно

В нынешней ситуации, европейские политики начинают отдавать себе отчет в том, насколько глубоко изменился их мир: теперь они должны иметь дело с Америкой, которая в лучшем случае скептически, а в худшем – враждебно относится к Европе. За первые несколько недель после своего возвращения Трамп и его команда объявили о введении пошлин, неоднократно критиковали ЕС как институт, отказали Украине в помощи, потребовали отложить выполнение исторических обязательств Америки по обеспечению европейской безопасности и приветствовали возвращение Путина в международную тусовку. Вполне понятно, что на этом фоне во Франции, Германии и Великобритании сомнения в приверженности США союзническим обязательствам лишь растут.

Президент Франции Эмманюэль Макрон годами продвигает идею "стратегической автономии Европы", теперь еще более масштабно взялся за это направление, объявив начало рассмотрения вопроса общего ядерного "зонтика" для всей Европы под эгидой Франции.

На экстренном совещании в Брюсселе лидеры ЕС приняли предложение Европейской комиссии, предусматривающей выделение странам-членам до 150 млрд евро на оборонные расходы, а также планы, позволяющие странам использовать свои национальные бюджеты для потенциальных расходов 650 млрд евро на оборону в течение четырех лет.

Будущий канцер Германии Фридрих Мерц прямо заявил: "Мы должны готовиться к тому, что Дональд Трамп больше не будет безоговорочно поддерживать принцип коллективной обороны НАТО и должны сделать все, чтобы защитить себя своими силами".

Трамповскую угрозу НАТО понимают даже в Турции, где действия президента США назвали "тревожным сигналом для нас, который призывает объединиться и создать собственный центр безопасности". Глава МИД Турции Фидан в интервью Financial Times заявил, что Турция хотела бы стать частью любой новой архитектуры европейской безопасности: если НАТО распадется: "Джин выпущен из бутылки и нет способа загнать его обратно. Даже если президент Трамп решит не выходить из Европы сейчас, вполне возможно, что в будущем кто-то со схожими взглядами и политическими идеями может рассмотреть возможность сокращения вклада Америки в европейскую безопасность".

Вспомнить ЗЕС

Если США выйдут, Европа будет вынуждена создать новый военный блок, считает бывший главнокомандующий Европейским командованием США и Верховный главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Например, создать Европейскую Организацию Договора – новый альянс, основанный на структуре НАТО, с участием Канады, уже проявляющей интерес, но уже без США. Европейский Союз примет роль военного альянса, используя существующие структуры ЕС и расширяя собственные военные операции.

В этом направлении европейцы могут вспомнить о том, как функционировал Западноевропейский союз, объединивший европейские страны, членов ЕС в военно-безопасной сфере прекратил свое существование в 2011 году. Союз основан согласно Брюссельскому договору 1948 года о сотрудничестве в экономической, социальной и культурной отраслях и коллективной самообороне между Бельгией, Великобританией, Люксембургом, Нидерландами и Францией. Со временем к ним присоединились на постоянной основе Германия и Италия, а к сотрудничеству с ЗЕС были привлечены все члены Евросоюза.

"Западноевропейский союз был прообразом европейского НАТО. Там были прописаны все стандарты, начиная от Совета глав государств, парламентской ассамблеи, оперативных штабов и так далее. Все есть. Надо просто взять с полки, стряхнуть пыль, посмотреть, что можно добавить, что отнять – и готовая структура. Но в этой структуре Украина уже не будет просителем. Она будет страной-основателем такой структуры, и мы уже будем решать, пускать ли туда условного Орбана или условного Фицо. Вот о чем идет речь", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Европейцы понимают, что ждать не стоит

"Я не думаю, что стоит ждать, пока Трамп выведет США из Европы. Конечно, было бы лучше, если бы США оставались надежным партнером и союзником, но пока все свидетельствует об обратном развитии событий. Нужно действовать, и мне кажется, что, наконец-то, Европа это поняла, что избежать нежелательных последствий в рамках НАТО будет очень сложно или даже невозможно. Поэтому не стоит сидеть и ждать, когда это произойдет, а стоит что-то делать", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Долгов, возглавлявший миссию Украины при НАТО, заместитель главы МИД и Минобороны по вопросам европейской интеграции.

Дипломат считает, что сегодня европейцы окончательно поняли, что вопрос стоит ребром. Если далее следовать той логике, по которой идет президент США и удовлетворять все претензии абсолютно безосновательнные и необоснованные из Москвы, то можно остаться совсем без ничего. Игорь Долгов считает, что реальной силой в Европе сейчас являются Украина и Вооруженные Силы Украины. Это и есть та возможность и тот ресурс, благодаря которому Европа может существенно усилить свои собственные возможности безопасности и более того, использовать потенциал Украины, соответствующим образом поддерживая наше государство на таком уровне, что о новой агрессии Москва вынуждена будет забыть.

"Я считаю, что независимо от того, как будет действовать президент Соединенных Штатов и как он видит будущее НАТО, Европа должна заботиться о себе. Планировать и действовать таким образом, будто бы США не заинтересованы больше в присутствии в Европе. Это не означает, что завтра НАТО развалится или что-то с ним произойдет. Это означает исключительно то, что Европа должна сознательно действовать иначе, не опираясь на НАТО", – считает Игорь Долгов.

По словам дипломата, Макрон был первым в Европе, кто продвигал не сразу воспринимаемые идеи большей автономности. Но за этим стоит, прежде всего, Веймарский треугольник – ось Париж, Берлин, Варшава, во многом определяющая политику Европейского Союза. Сегодня к этой тройке присоединился и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Потому что Британия, будучи вне Европейского Союза, всегда играет свою особую роль.

"Если все это будет и далее развиваться таким образом, а именно – Штаты будут уменьшать свою роль в НАТО, уменьшать физическое присутствие своих войск в Европе, то будет развиваться противовес, сугубо европейский. И в центре этого противовеса как раз и будет Украина. Фактически, возможно создание нового военного блока, и для Украины это шанс получить реально масштабное место в европейской структуре безопасности. То, что происходит сейчас вокруг гарантий безопасности для Украины и вокруг гарантий для самой Европы, для меня это создание новой системы безопасности. И без Украины такая система невозможна. Особенно учитывая мощность и опыт Вооруженных сил Украины после трех лет борьбы с агрессором. Некоторые процессы уже начались. Это и европейские инвестиции в украинскую оборонную промышленность, и интеграция украинского оборонпрома в европейский ВПК", – отметил Игорь Долгов.