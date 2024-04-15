В Киеве начала цвести сирень: где можно увидеть красоту. Фото

В нескольких районах Киева благодаря теплой погоде уже начала цвести сирень. Красоту можно увидеть в парке "Деснянский" и в сквере на улице Иорданской, 9-Е.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Насладиться красотой можно будет минимум несколько недель.

Так, в столице уже начинает цвести сирень. Как уточнили в КГГА, первые цветы зацвели в частности в парке "Отрадный" в Соломенском районе, парке "Деснянский" – в Деснянском, на ул. Жмеринский – в Святошинском, по бульвару вдоль ул. Ивана Миколайчука – в Днепровском и в сквере по ул. Иорданской, 9-е – в Оболонском.

Как уточнили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, продолжительность цветения сирени может варьироваться от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от сорта.

"Как видим, в этом году в Киеве небывало ранняя весна. Синоптики продолжают фиксировать температурные рекорды, а горожане – радоваться теплу. Такие погодные условия способствуют тому, что в столице раньше обычного расцвело много растений: сакуры, магнолии, а теперь и сирень. Напомню, традиционно он расцветает в Киеве в конце апреля или начале мая. И хотя впереди синоптики прогнозируют дожди, надеюсь, это не помешает киевлянам продолжать любоваться цветением", – отметил директор департамента Александр Возный.

В частности, по информации "Киевзеленстроя", сирень в Киеве в ближайшее время расцветет на следующих локациях. Чтобы узнать полный список локаций, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с наступлением тепла начали цвести тюльпаны. Их можно увидеть в центре города, в частности, на Майдане Незалежности и Европейской площади.

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