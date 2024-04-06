В Киеве начали цвести тюльпаны: где можно увидеть красоту. Фото

В Киеве с наступлением тепла начинают цвести тюльпаны. Пока их можно увидеть в центре города, в частности на Майдане Незалежности и Европейской площади.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В скором времени увидеть цветы можно будет и на других столичных локациях.

"В столице начинают цвести тюльпаны. Их разноцветие этой весной можно будет увидеть в центре города, в частности, на Майдане Незалежности, Европейской площади, Пейзажной аллее, в парке им. Т. Г. Шевченко, рядом с Министерством иностранных дел Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации КО "Киевзеленстрой", тюльпаны в Киеве высажены на следующих локациях:

Деснянский район:

проспект Романа Шухевича;

парк с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича;

сквер им. Вячеслава Веремия;

парк "Деснянский";

парк "Фестивальный";

парк "Молодежный";

сквер на площади Анкары;

парк "Киото".

Днепровский и Дарницкий районы:

транспортная развязка у ст. м. "Черниговская";

сквер им. О. Кошица;

проспекте Н. Бажана;

транспортная развязка у ст. м. "Левобережная";

парк "Победа";

парк на Русановской набережной.

Голосеевский район:

Голосеевский парк культуры и отдыха им. Максима Рыльского;

Голосеевская площадь;

Голосеевский проспект;

сквер Героев Мариуполя;

Одесская площадь;

ул. Саперно-Слободская;

ул. Николая Гринченко;

сквер Мира;

Лыбидская площадь;

сквер на ул. Ивана Фёдорова.

Оболонский район:

парк "Наталка";

парк "Пуща-Водица";

ул. Приречная;

Оболонский проспект (инсталляция в виде карты Украины).

Печерский район:

бульвар Леси Украинки;

Наводнический парк;

бульвар Николая Михновского.

Подольский район:

Куреневский парк;

сквер №1 и №2 на Контрактовой площади;

сквер на Щекавицкой площади.

Святошинский район:

на развязке Берестейского проспекта и Кольцевой дороги;

Берестейский проспект, 97, 112.

"Обращаем внимание, на время военного положения на территории Певческого Поля КО "Киевзеленстрой" цветочные выставки не высаживает и не проводит", – добавили в КМВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве начался период цветения сакур и магнолий. Теперь увидеть красоту можно в двух районах столицы.

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