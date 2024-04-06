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В Киеве начали цвести тюльпаны: где можно увидеть красоту. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
960
В Киеве начали цвести тюльпаны

В Киеве с наступлением тепла начинают цвести тюльпаны. Пока их можно увидеть в центре города, в частности на Майдане Незалежности и Европейской площади.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В скором времени увидеть цветы можно будет и на других столичных локациях.

"В столице начинают цвести тюльпаны. Их разноцветие этой весной можно будет увидеть в центре города, в частности, на Майдане Незалежности, Европейской площади, Пейзажной аллее, в парке им. Т. Г. Шевченко, рядом с Министерством иностранных дел Украины", – говорится в сообщении.

В Киеве начали цвести тюльпаны: где можно увидеть красоту. Фото
В Киеве начали цвести тюльпаны: где можно увидеть красоту. Фото
В Киеве начали цвести тюльпаны: где можно увидеть красоту. Фото
В Киеве начали цвести тюльпаны: где можно увидеть красоту. Фото

Кроме того, по информации КО "Киевзеленстрой", тюльпаны в Киеве высажены на следующих локациях:

Деснянский район:

  • проспект Романа Шухевича;
  • парк с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича;
  • сквер им. Вячеслава Веремия;
  • парк "Деснянский";
  • парк "Фестивальный";
  • парк "Молодежный";
  • сквер на площади Анкары;
  • парк "Киото".

Днепровский и Дарницкий районы:

  • транспортная развязка у ст. м. "Черниговская";
  • сквер им. О. Кошица;
  • проспекте Н. Бажана;
  • транспортная развязка у ст. м. "Левобережная";
  • парк "Победа";
  • парк на Русановской набережной.

Голосеевский район:

  • Голосеевский парк культуры и отдыха им. Максима Рыльского;
  • Голосеевская площадь;
  • Голосеевский проспект;
  • сквер Героев Мариуполя;
  • Одесская площадь;
  • ул. Саперно-Слободская;
  • ул. Николая Гринченко;
  • сквер Мира;
  • Лыбидская площадь;
  • сквер на ул. Ивана Фёдорова.

Оболонский район:

  • парк "Наталка";
  • парк "Пуща-Водица";
  • ул. Приречная;
  • Оболонский проспект (инсталляция в виде карты Украины).

Печерский район:

  • бульвар Леси Украинки;
  • Наводнический парк;
  • бульвар Николая Михновского.

Подольский район:

  • Куреневский парк;
  • сквер №1 и №2 на Контрактовой площади;
  • сквер на Щекавицкой площади.

Святошинский район:

  • на развязке Берестейского проспекта и Кольцевой дороги;
  • Берестейский проспект, 97, 112.

"Обращаем внимание, на время военного положения на территории Певческого Поля КО "Киевзеленстрой" цветочные выставки не высаживает и не проводит", – добавили в КМВА.

В Киеве начали цвести тюльпаны: где можно увидеть красоту. Фото
В Киеве начали цвести тюльпаны: где можно увидеть красоту. Фото
В Киеве начали цвести тюльпаны: где можно увидеть красоту. Фото
В Киеве начали цвести тюльпаны: где можно увидеть красоту. Фото
В Киеве начали цвести тюльпаны: где можно увидеть красоту. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве начался период цветения сакур и магнолий. Теперь увидеть красоту можно в двух районах столицы.

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