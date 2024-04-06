В Киеве начали цвести тюльпаны: где можно увидеть красоту. Фото
В Киеве с наступлением тепла начинают цвести тюльпаны. Пока их можно увидеть в центре города, в частности на Майдане Незалежности и Европейской площади.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В скором времени увидеть цветы можно будет и на других столичных локациях.
"В столице начинают цвести тюльпаны. Их разноцветие этой весной можно будет увидеть в центре города, в частности, на Майдане Незалежности, Европейской площади, Пейзажной аллее, в парке им. Т. Г. Шевченко, рядом с Министерством иностранных дел Украины", – говорится в сообщении.
Кроме того, по информации КО "Киевзеленстрой", тюльпаны в Киеве высажены на следующих локациях:
Деснянский район:
- проспект Романа Шухевича;
- парк с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича;
- сквер им. Вячеслава Веремия;
- парк "Деснянский";
- парк "Фестивальный";
- парк "Молодежный";
- сквер на площади Анкары;
- парк "Киото".
Днепровский и Дарницкий районы:
- транспортная развязка у ст. м. "Черниговская";
- сквер им. О. Кошица;
- проспекте Н. Бажана;
- транспортная развязка у ст. м. "Левобережная";
- парк "Победа";
- парк на Русановской набережной.
Голосеевский район:
- Голосеевский парк культуры и отдыха им. Максима Рыльского;
- Голосеевская площадь;
- Голосеевский проспект;
- сквер Героев Мариуполя;
- Одесская площадь;
- ул. Саперно-Слободская;
- ул. Николая Гринченко;
- сквер Мира;
- Лыбидская площадь;
- сквер на ул. Ивана Фёдорова.
Оболонский район:
- парк "Наталка";
- парк "Пуща-Водица";
- ул. Приречная;
- Оболонский проспект (инсталляция в виде карты Украины).
Печерский район:
- бульвар Леси Украинки;
- Наводнический парк;
- бульвар Николая Михновского.
Подольский район:
- Куреневский парк;
- сквер №1 и №2 на Контрактовой площади;
- сквер на Щекавицкой площади.
Святошинский район:
- на развязке Берестейского проспекта и Кольцевой дороги;
- Берестейский проспект, 97, 112.
"Обращаем внимание, на время военного положения на территории Певческого Поля КО "Киевзеленстрой" цветочные выставки не высаживает и не проводит", – добавили в КМВА.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве начался период цветения сакур и магнолий. Теперь увидеть красоту можно в двух районах столицы.
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