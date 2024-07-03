В Киеве на ярмарках временно запретили продавать отдельные виды продуктов: названы причина и перечень

В Киеве с 3 июля на сельскохозяйственных ярмарках, которые продолжаются в столице, временно прекратили продажу скоропортящихся продуктов питания. Такое решение было принято из-за жары.

Видео дня

Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА, передает пресс-служба ведомства. Предварительно запрет будет действовать до конца недели.

"На этой неделе, с 3 по 7 июля, в Киеве продлятся продуктовые сельскохозяйственные ярмарки. В связи с ростом среднесуточной температуры воздуха с сегодняшнего дня на них временно прекращена реализация скоропортящихся продуктов питания", – сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в КГГА, речь идет о свежем мясе, мясопродуктах, колбасных изделиях, живой и свежемороженой рыбе, морепродуктах, молоке, молочной продукции, яйцах птицы, кондитерских изделиях с кремом и т.д.

"Персональная ответственность за реализацию такой продукции на ярмарках, которая может спровоцировать вспышки кишечных заболеваний, возложена на глав районных в городе Киеве государственных администраций и руководителей коммунальных предприятий – организаторов ярмарок. Организаторы призывают посетителей заботиться о собственной безопасности и следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги", – добавили в пресс-службе КГГА.

Чтобы узнать место проведения ярмарки в столице, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в парках Киева, скверах и на центральных улицах столицы коммунальщики начали устанавливать рамки-распылители воды для охлаждения в летнюю жару. Всего в городе планируется обустроить 19 локаций с такими приборами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!