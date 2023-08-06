В Киеве на ярмарках возобновят продажу мяса, рыбы и скоропортящихся продуктов: известны подробности

В Киеве во вторник, 8 августа, возобновят продажу свежего мяса, молочных и других скоропортящихся продуктов. Соответствующее решение было принято профильным департаментом КГГА.

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Об этом сообщило издание Вечерний Киев. Действовавший с начала июля запрет, в частности, был связан с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Так, в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА провели совещание, на нем приняли решение о возобновлении с 8 августа 2023 года реализации на сезонных и сельскохозяйственных ярмарках продуктов питания. Это касается свежего мяса, мясопродуктов, колбасных изделий, молока, молочной продукции, кондитерских изделий, живой и свежемороженой рыбы, морепродуктов при соблюдении законодательства Украины о пищевых продуктах и температурном режиме.

"На руководителей коммунальных предприятий – организаторов ярмарочных мероприятий возложена ответственность по обеспечению надлежащей организации ярмарочных мероприятий. А также соблюдение требований законодательства Украины о пищевых продуктах, защите прав потребителей, порядке осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, государственных санитарных правил и норм и тому подобное", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в начале июля на ярмарках временно запретили продажу быстро портящихся мяса, рыбы, молочных и других продуктов. Это, в частности, связано с подрывом российских оккупантов Каховской ГЭС.

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