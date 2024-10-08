В Киеве на Позняках женщина обнаружила у себя на балконе экзотическое животное из Австралии. Фото

В Дарницком районе Киева местная жительница обнаружила у себя на балконе экзотическое животное – сахарного опоссума (сумчатая летяга). Животное родом из Австралии и близлежащих островов спряталось в корзине для белья.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Вероятно, эта летяга жила где-то поблизости.

"Вот так находка! На Позняках киевлянка обнаружила у себя на балконе экзотическое животное – сахарного опоссума, или летягу. Стоит такое животное до 12 тыс. грн, способно прыгать на 50 метров", – говорится в сообщении.

В соцсетях предположили, что, вероятно, эта летяга жила где-то поблизости и просто убежала от владельцев к соседям.

Сахарный опоссум, или сумчатая летяга – млекопитающие семейства сумчатых летяг. Небольшое животное по форме тела напоминает белку. Длина тела – 15-21 см, хвоста 16,5-21 см. Масса тела 95-170 г. Они проживают в северной и восточной частях Австралии, Новой Гвинее и на близлежащих островах, на архипелаге Бисмарка и на Тасмании.

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