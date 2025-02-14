В Киеве на Подоле у рейсового автобуса во время движения отлетело колесо. Подробности и видео

В Подольском районе Киева в пятницу, 14 февраля, у автобуса, курсирующего по маршруту №114, во время движения оторвалось колесо. Из-за этого на месте происшествия могут возникнуть проблемы с движением авто.

Видео дня

Об этом сообщил 5 канал. Информация о пострадавших пока не поступала.

"В Подольском районе столицы не все смогли добраться до работы вовремя. Автобус маршрута 114 остановился в пути через колесо, а точнее его отсутствие. Какое-то время могут быть незначительные пробки", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как, скорее всего, водитель автобуса катит колесо в сторону автобуса – расстояние между мужчиной и общественным транспортом значительно.

Напомним, в Голосеевском районе Киева BMW на скорости протаранил автомобиль Mazda, остановившийся на красный сигнал светофора. В результате ДТП есть пострадавшие, виновник аварии сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве автомобиль Volkswagen выехал на тротуар, травмировал прохожую и пытался скрыться с места происшествия. Как оказалось, водитель легковушки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!